Górnik Łęczna przegrał w Legnicy. Trzeci mecz z rzędu bez gola zielono-czarnych. Zobacz zdjęcia

Dobrą okazję do objęcia prowadzenia łęcznianie mieli w 17. minucie. Niebezpieczna wrzutka z lewej strony doprowadziła do niemałego zamieszania w polu karnym Miedzi, ale ostatecznie sytuację wyjaśnił bramkarz. Trzy minuty później bliski wypracowania sobie sytuacji strzeleckiej w polu karnym Górnika był Mateusz Kaczmarek. W ostatniej chwili jednak piłkę spod jego nóg zgarnął jeden z łęczyńskich obrońców.

W grze obu drużyn dużo było niedokładności. Zarówno Miedź jak i Górnik miały problemy z rozegraniem piłki i stworzeniem skutecznych akcji. Sporadyczne okazje bramkowe nie były klarowne i raczej przypadkowe. Jedną z lepszych miał w 38. minucie Kamil Pajnowski. Wykończył on głową dalekie dośrodkowanie ze stałego fragmentu gry. Broniący bramki Miedzi PawełLenarcik nie dał się jednak zaskoczyć i przeniósł piłkę nad poprzeczką. Chwilę przed zejściem do szatni dobrą okazję do skutecznej kontry niedokładnym podaniem zaprzepaścił Bartosz Śpiączka. Do przerwy wynik się nie zmienił.