Górnik Łęczna przegrał w Lubinie. Dwa gole dla rywali zdobył wychowanek zielono-czarnych. Zobacz zdjęcia

W pierwszej połowie padły dwie bramki. Wynik otworzył grający w Zagłębiu wychowanek Górnika Patryk Szysz, który w umiejętny sposób ograł Janusza Gola i pięknie przymierzył zza pola karnego. Napastnik gospodarzy nie cieszył się ze zdobycia bramki ze względu na szacunek do swojego macierzystego klubu. Natomiast stojący między słupkami zielono-czarnych Maciej Gostomski miał do siebie pretensje za interwencje przy strzale Szysza. - Miałem to na rękach i choć byłem w tej sytuacji zasłonięty, to czułem złość, że piłka wpadła do siatki. Niestety, czasami tak bywa - przyznał kapitan łęcznian przed kamerami Canal+ w przerwie spotkania.

W 33. minucie "Górnicy" doprowadzili do wyrównania. Swojego debiutanckiego gola w drugim występie w krajowej elicie zdobył Przemysław Banaszak, który wykazał się sprytem w polu karnym po zagraniu Michała Maka z rzutu rożnego. Popularny "Bany" zalicza bardzo dobre wejście do PKO Ekstraklasy. Przed tygodniem zanotował bowiem asystę przy trafieniu Bartosza Śpiączki w zremisowanym 1:1 starciu z Cracovią.