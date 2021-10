Górnik Łęczna przegrał w Radomiu. Seria zielono-czarnych bez wygranej wciąż trwa

Żadna z drużyn nie zdominowała początku meczu. W szóstej i ósmej minucie Dawid Abramowicz zawiesił piłkę nad polem karnym gości z Łęcznej. Żadne z dośrodkowań jednak nie znalazło adresata. Chwilę po drugiej ze wspomnianych wrzutek zielono-czarni ruszyli z kontratakiem zakończonym niecelnym strzałem z dystansu Tomasza Tymosiaka.

W 19. minucie Luis Machado wpadł od lewej strony w pole karne Górnika. Wypracował sobie sytuację strzelecką i na szczęście dla łęcznian chybił. Pięć minut później padł pierwszy gol. Było to jedna z najdziwniejszych bramek tego sezonu ekstraklasy. Nascimento posłał dobre podanie za linię defensywy rywali do Karola Angielskiego. Napastnik zdołał przelobować bramkarza, lecz trafił w poprzeczkę. Jako pierwszy do piłki dopadł Kamil Pajnowski, ale biegnąc w jej stronę, niefortunnie trafił głową, kierując do własnej bramki. Piłka nieznacznie tylko przekroczyła w powietrzu linię bramkową. Obrońca zdołał szybko futbolówkę wybić piętką. Sędzia jednak nie miał wątpliwości i uznał gola dla Radomiaka.