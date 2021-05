Górnik Łęczna szóstym meczem z rzędu bez zwycięstwa. GKS Tychy zwyciężył 3:1 i został wiceliderem Fortuna 1. Ligi

Fortuna Puchar Polski w rękach Rakowa Częstochowa. Pełen emocji finał na Arenie Lublin. Zobacz zdjęcia

Rewelacja dobiegającego do końca sezonu ekstraklasy, Raków Częstochowa do ligowego medalu dołoży krajowy puchar. Podopieczni Marka Papszuna pokonali w finale rozgrywanym na Arenie Lublin pierwszoligową Arkę Gdynia 2:1. Faworyci odwrócili losy spotkania w ostatnich minutach. Choć byli stroną przeważającą, to do 81. minuty wynik był dla nich niekorzystny.