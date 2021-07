Górnik Łęczna to Bogdanka. Sponsor strategiczny zielono-czarnych wesprze klub w rozbudowie infrastruktury

- Górnik Łęczna to Bogdanka - mówi prezes łęczyńskiego klubu, Piotr Sadczuk. - To jest nasz sponsor strategiczny. Bardzo dziękuję za to co się działo do tej pory. Za to wsparcie. Cała kopalnia, cały zarząd z prezesem Arturem Wasilem na czele to są ludzie, którzy naprawdę nam dobrze życzą i są oddani całym sercem temu klubowi - dodaje. Całą rozmowę z prezesem Górnika Łęczna przeczytacie TUTAJ

Prezes LW "Bogdanka" S.A., Artur Wasil przyznaje, że nie spodziewał się tak dużego sukcesu podopiecznych Kamila Kieresia. Jednocześnie zaznacza, że radość kibiców stanowi dla niego najwyższą wartość. - Niewątpliwie jest to zaskoczenie. Cieszyliśmy się niedawno z awansu do pierwszej ligi, a dziś cieszymy się z awansu do ekstraklasy. Chyba nikt nie dawał szansy Górnikowi na awans w tym sezonie. Tym bardziej cieszymy się z tego, że taki sukces osiągnęliśmy. Cieszymy się jako sponsor, że piłkarze Górnika dali tyle satysfakcji. Te ostatnie mecze były naprawdę fenomenalne. Myślę, że adrenaliny dostarczyliśmy więcej niż na Euro. Cieszymy się, że kibice mają z tego korzyść i satysfakcję. Zawsze powtarzam, że naszym ekwiwalentem jest radość kibiców. To jest dla nas najważniejsze, żeby kibice mogli przyjść i wyjść zadowoleni z takich zawodów sportowych - tłumaczy.