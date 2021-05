Górnik Łęczna w kryzysie. Ból, z którym trzeba sobie poradzić

W miniony weekend "Górnicy" zremisowali na własnym stadionie ze Stomilem Olsztyn 1:1. Goście zdobyli bramkę już w 3. minucie gry, ale po 120 sekundach miejscowi doprowadzili do wyrównania, ustalając wynik końcowy. - Szybko straciliśmy bramkę i to mogło podciąć drużynie skrzydła, ale ucieszył mnie fakt, że zespół dobrze na to zareagował i wyrównał za sprawą schematu ćwiczonego na treningach. Później do końca walczyliśmy o zwycięstwo, ale dopisaliśmy do naszego konta tylko jeden punkt, choć liczyliśmy na trzy oczka - przyznał po meczu Kamil Kiereś, trener łęcznian.

Niechlubna passa zielono-czarnych sprawiła, że zespół osunął się w tabeli z miejsca gwarantującego bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, na ostatnią pozycję pozwalającą na grę w barażach o kwalifikacje do ekstraklasy. Obecnie Górnik plasuje się na szóstej lokacie w zestawieniu, mając tylko punkt przewagi nad siódmą Miedzią Legnica i ósmą Odrą Opole. Podopieczni trenera Kieresia czują oddech rywali na plecach, dlatego sobotni remis u siebie ze znacznie niżej notowanym Stomilem przyjęto w łęczyńskim klubie z dużym niedosytem. - Byliśmy lepsi od przeciwnika, ale co z tego? Niestety, piłka nie chciała wpaść po raz drugi do siatki, obijaliśmy słupki, nie wykorzystywaliśmy klarownych sytuacji - stwierdził skrzydłowy Michał Mak.