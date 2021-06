Górnik Łęczna wraca do strefy barażowej po długo wyczekiwanym zwycięstwie. Zielono-czarni wygrali w Sosnowcu 1:0. Zobacz zdjęcia

Początek spotkania w Sosnowcu lepiej ułożył się dla gości z Łęcznej. "Górnicy" atakowali od pierwszych minut, jednak niewiele z tego wynikało. Aż do siódmej minuty meczu. Wówczas dośrodkowanie z rzutu rożnego celną główką zamknął Tomasz Midzierski. Po chwili łęcznianie miel szanse na podwojenie prowadzenia, ale Bartosz Śpiączka chybił w dogodnej sytuacji.

W kolejnych minutach gospodarze usiłowali wyrównać. Uderzenia z dystansu lub próby wstrzelenia piłki w pole karne nie robiły jednak wrażenia na bramkarzu zielono-czarnych, Macieju Gostomskim. Dobrze spisywała się także szczelna formacja defensywna zespołu z Łęcznej. Po upływie kwadransa ciężar gry przeniósł się do środka pola, a kibice na trybunach oglądali sporo walki i prostych strat. Po jednej dobrej okazji mieli Przemysław Banaszak i Filip Karbowy, ale po obu stronach boiska piłka przeleciała nad poprzeczką.

Na początku 32. minuty sosnowiczanie mieli dwukrotnie dobrą okazję do wyrównania. Najpierw po strzale głową zamykającym wrzutkę z rzutu rożnego łęcznian uratował słupek, a po chwili strzał z dystansu nieznacznie minął bramkę gości. Kilkadziesiąt sekund później sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy. "Jedenastkę" wykonywaną przez Kamila Sobczaka zniweczył skuteczną interwencją Gostomski i Górnik wciąż prowadził 1:0. Przewaga miejscowych jednak była coraz bardziej widoczna.

Podopieczni Kazimierza Moskala do końca pierwszej połowy walczyli o wyrównanie. Nie udało im się jednak umieścić piłki w siatce i zeszli do szatni przegrywając jednym golem. Górnik z kolei był na dobrej drodze do przełamania niefortunnej passy dziewięciu spotkań bez zwycięstwa.