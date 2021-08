Górnik Łęczna wypożyczył młodzieżowca. Marcel Wędrychowski nowym zawodnikiem ekstraklasowego beniaminka

Wypożyczenie 19-letniego piłkarza ma obowiązywać do końca bieżącego sezonu. Urodzony w Szczecinie skrzydłowy pierwsze piłkarskie kroki stawiał w tamtejszej Stali. W wieku 12 lat trafił do Akademii Piłkarskiej Pogoni Szczecin. To właśnie z "Portowcami" jest związany do dziś.

Wędrychowski ma na swoim koncie wicemistrzostwo Polski w kategorii juniora młodszego. W rezerwach szczecińskiej Pogoni zaliczył 40 występów na poziomie trzeciej ligi. Od sezonu 2019/2020 regularnie uczestniczył treningach pierwszej drużyny. Za nim także debiut w ekstraklasie. W Górniku będzie występował z numerem 13.

- Bardzo się cieszę, że dołączyłem do Górnika. Chciałbym się tutaj jak najlepiej rozwijać i pomóc drużynie w osiąganiu celów – mówi nowy zawodnik Górnika.