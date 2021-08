Górnik Łęczna wzmacnia drugą linię. Damian Gąska nowym zawodnikiem beniaminka z Lubelszczyzny

Urodzony w Warszawie 24-letni środkowy pomocnik w ubiegłym sezonie reprezentował barwy radomskiego Radomiaka. Jego zespół zwyciężył w rozgrywkach Fortuna 1. Ligi i tym samym awansował na najwyższy szczebel krajowych rozgrywek. Wypożyczony z wrocławskiego Śląska zawodnik przyczynił się do sukcesu klubu z Radomia, rozgrywając 33 ligowe spotkania, w ramach których trzykrotnie trafiał do siatki. Ponadto zaliczył siedem ostatnich podań.

Damian Gąska dobrze operuje obiema nogami i ma predyspozycje do tego, by stać się jednym z liderów środka pola łęczyńskiej drużyny. Piłkarz ma na swoim koncie 47 spotkań w krajowej elicie. Nie trafił do siatki ani razu, ale asystował siedmiokrotnie. Na zapleczu ekstraklasy rozegrał natomiast 120 spotkań. Zdobył siedem goli na pierwszoligowych boiskach i asystował 22 razy.