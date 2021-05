Górnik Łęczna z kolejną szansą na przełamanie. Bezpłatne bilety na mecz ze Stomilem Olsztyn

- Jest to dla nas trudny moment. W sporcie przede wszystkim chodzi o to, by wygrywać. By doświadczać radości po zwycięstwach. My ostatnio tego nie doświadczamy, ale moim zdaniem w ostatnich czterech meczach nie zostawiliśmy po sobie złego wrażenia. Jeśli będziemy cierpliwi, to szczęście się powinno do nas uśmiechnąć. Kto wie, jak ten sezon się dla nas zakończy. Na pewno nie rezygnujemy z wejścia na szczyt - tłumaczy szkoleniowiec z Łęcznej.

- Nie możemy w tym momencie zwiesić głów. Końcówka tego sezonu będzie dla nas bardzo ważna. W sporcie tak jest. Sportowy przeżywają czasem trudne chwile. Musimy pokazać determinację i odporność na wszystko, co się dzieje - mówi z kolei obrońca Górnika, Paweł Baranowski.