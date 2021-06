Górnik Łęczna zagra w finale baraży o ekstraklasę. Łęcznianie pokonali w Tychach tamtejszy GKS po rzutach karnych. Zobacz zdjęcia

Już w trzeciej minucie po stracie w środku pola piłka trafiła do Jakuba Piątka. Pomocnik zagrał do swojego brata, Kacpra, który wchodził bez asekuracji rywali w pole karne. Zawodnik GKS-u pewnie umieścił piłkę przy dalekim słupku i dał swojemu zespołowi prowadzenie. Po chwili po dobrej akcji skrzydłem z ostrego kąta strzelał Michał Mak, ale uderzał niecelnie i nie zdołał wyrównać.

W ósmej minucie powinno być już 2:0. Bartosz Biel został wypuszczony z lewej strony. Wyczekał i zagrał płasko w pole karne. Tam na piłkę czekał już Kacper Piątek, ale w ostatniej chwili przeszkodził mu Leandro. Dwie minuty później Brazylijczyk zawiesił piłkę nad polem karnym, ale ani Przemysław Banaszak, ani Paweł Baranowski nie zdołali jej sięgnąć.

Później znów atakowali gospodarze. Chwilę po upływie pierwszego kwadransa znajdujący się tuż za polem karnym Sebastian Steblecki oddał strzał z pierwszej piłki po wybiciu z "szesnastki". Był on równie mocny co niecelny. Pięć minut później następny pojedynek z Kacprem Piątkiem wygrał Leandro, a po kolejnych 120 sekundach ponownie z dystansu uderzał Steblecki. Znów bez oczekiwanego skutku. Pomimo to po chwili wpadła do siatki za sprawą Szymona Lewickiego, lecz napastnik był na spalonym. W 26. minucie Bartłomiej Kukułowicz uratował Górnika przed stratą bramki. Prawy obrońca zdecydował się na ryzykowny wślizg we własnym polu karnym. Zdołał jednak skutecznie i zgodnie z przepisami wyciągnąć piłkę spod nóg Bartosza Biela.