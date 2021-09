Górnik Łęczna zagra w Polkowicach. Górnicze derby w Fortuna Pucharze Polski

Łęcznianie o promocję do kolejnej fazy krajowych rozgrywek pucharowych powalczą w Polkowicach. Tamtejszy Górnik w bieżącym sezonie Fortuna I ligi nie radzi sobie najlepiej. Podopieczni Pawła Barylskiego plasują się obecnie na 13. pozycji w stawce z zaledwie jednym punktem przewagi nad strefa spadkową. Ekipa z Polkowic, podobnie jak piłkarze z Łęcznej, zaliczyła w bieżących rozgrywkach zaledwie jedno zwycięstwo.

Górnik Łęczna podejdzie do spotkania w Polkowicach po wysokiej porażce na własnym boisku z Lechią Gdańsk 0:4. Podopiecznym Kamila Kieresia nie brakuje motywacji przed starciem z niżej notowanym rywalem. Łęcznianie chcą zwyciężyć i zapewnić sobie udział w kolejnej rundzie rozgrywek.

- Jedziemy po zwycięstwo. Trzeba przejść do kolejnej rundy, a później poprawić z Pogonią i wrócić na dobre tory, tam gdzie jest miejsce Górnika Łęczna - mówi Bartosz Śpiączka, odnosząc się do najbliższego spotkania pucharowego i kolejnej kolejki rozgrywek ligowych, w której jego zespół mierzył się będzie z zespołem ze Szczecina. - Musimy zrobić wszystko, by odnieść zwycięstwo.To jest nasz cel - dodaje Leandro.