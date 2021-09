Górnik Łęczna zagra w Warszawie z mistrzami Polski. Pojedynek ze stołeczną Legią hitem dna tabeli

Chyba nikt się nie spodziewał, że zaplanowane na początek drugiej połowy września starcie Legii Warszawa z Górnikiem Łęczna będzie pojedynkiem zespołów ze strefy spadkowej. Ten fakt oczywiście szczególnie dziwi w kontekście ekipy mistrzów Polski. Warszawiacy jednak ze względu na udział w europejskich pucharach rozegrali dwa spotkania mniej od większości zespołów w stawce. Mimo to, ich bilans nie zachwyca. Podopieczni Czesława Michniewicza z pewnością liczyli na więcej niż sześć punktów po pięciu kolejkach.

„Legioniści” do tej pory zwyciężyli jedynie w starciach z Wisłą Płock i Wartą Poznań. W starciach z Radomiakiem Radom, Wisłą Kraków i Śląskiem Wrocław musieli uznać wyższość rywali. Strzelili do tej pory tylko cztery bramki, a stracili jedną więcej. Warto jednak zwrócić uwagę, że na własnym stadionie grali tylko raz i było to zwycięskie, inauguracyjne spotkanie z „Nafciarzami”. Po wyjazdowej wygranej ze Spartakiem Moskwa piłkarze stołecznego klubu z pewnością liczą na dobry występ przed własną publicznością.