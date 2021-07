Górnik Łęczna zainauguruje ekstraklasowy sezon na własnym stadionie. Beniaminek z Lubelszczyzny zmierzy się z Cracovią

Piłkarze z Łęcznej przed rozpoczęciem sezonu rozegrali tylko jeden sparing. Podopieczni Kamila Kieresia przegrali 0:4 w Białymstoku z tamtejszą Jagiellonią. Krakowianie rozegrali nieco więcej spotkań kontrolnych. Po serii sparingów w słoweńskich Moravskich Teplicach dwukrotnie mierzyli się z innym ekstraklasowym beniaminkiem Termalicą Bruk-Bet Nieciecza. Obydwa spotkania piłkarze "Pasów" przegrali.

- Co do przegranych sparingów z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza to zdawaliśmy sobie sprawę, że zawodnicy mogą wyglądać gorzej. Wiemy, że mamy za sobą bardzo dobry okres przygotowawczy i potrafimy grać dobrze. Pierwszy raz podczas okresu przygotowawczego zdarzyło mi się, że nie było ani jednego, nawet lekkiego urazu - mówi trener Cracovii, Michał Probierz.

Szkoleniowiec zespołu z Krakowa docenia pracę, jaką wykonał Kamil Kiereś w łęczyńskim klubie i wymienia zalety drużyn niego prowadzonych. - Gratuluję trenerowi Kamilowi Kieresiowi awansu, trzeba go pochwalić, za dwa awanse z rzędu. Krótko kiedyś współpracowaliśmy. Jego zespoły charakteryzują się tym, że są dobrze poukładane taktycznie, solidne w defensywie, dobre przy stałych fragmentach gry - mówi Probierz.