Górnik Łęczna zremisował z Cracovią w pierwszym meczu po powrocie do ekstraklasy. Zobacz zdjęcia

Z każdą minutą coraz bardziej była widoczna przewaga gości. Łęcznianie byli zmuszeni do tego, by wyczekiwać szans do kontrataku. Jedną z nich miał Bartłomiej Kalinkowski. Pomocnik Górnika został jednak nieprzepisowo zatrzymany przez Otara Kakabadze, którego sędzia ukarał żółtą kartką.

Chwilę upływie pierwszego kwadransa gry Górnik miał trzykrotnie okazję do stworzenia zagrożenia z rzutów rożnych. Wcześniej dobrą szansę miał Bartosz Śpiączka. Wynik wciąż pozostawał bezbramkowy, ale łęcznianie przerwali moment dominacji Cracovii.