Górnik Łęczna zremisował z liderem Fortuna 1. Ligi bo bardzo emocjonującym meczu. Zobacz zdjęcia

Po objęciu prowadzenia przez Termalicę na boisku zrobiło się nieco spokojniej. Wciąż jednak stroną dominującą byli goście. Poza kilkoma nieudanymi wrzutkami gospodarze nie mieli wielu okazji do wyrównania. Tym samym do przerwy wynik się już nie zmienił. Piłkarze z Niecieczy prowadzili po pierwszej połowie meczu 2:1 i byli lepsi od "Górników" praktycznie w każdym aspekcie gry.

Po zmianie stron gospodarze ruszyli do ataku. Niespełna 90 sekund po wznowieniu gry Paweł Wojciechowski oddał celny strzał, ale wywalczył jedynie rzut rożny. Nie przyniósł on jednak Górnikowi wymiernej korzyści. Nieco lepiej korner wykonali goście w 50. minucie. Dośrodkowanie z narożnika uderzeniem głową zamknął Wiktor Biedrzycki. Piłka minimalnie minęła słupek.

Od 64. minuty Górnik musiał sobie radzić w dziesięciu. Czerwoną kartkę zobaczył Maciej Gostomski. Golkiper wyszedł z pola karnego, by zatrzymać Kacpra Śpiewaka, który urwał się formacji defensywnej zielono-czarnych. Bramkarz rzucił się pod nogi napastnikowi z Niecieczy, by zabezpieczyć piłkę. Zrobił to jednak poza szesnastką i z użyciem rąk. Sędzia bez wahania wyrzucił go z boiska. Jego miejsce zajął Adrian Kostrzewski, który od razu miał okazję się wykazać. Nie bez problemów zatrzymał mocny strzał z rzutu wolnego.