Górnik Łęczna zremisował z Widzewem Łódź. Trzeci mecz z rzędu bez wygranej wicelidera zaplecza ekstraklasy. Zobacz zdjęcia

- Chciałbym zobaczyć dziś drużynę aktywną - powiedział przed meczem dla Polsatu Sport trener Górnika, Kamil Kiereś. Jego podopieczni wzięli sobie te słowa do serca i od początku spotkania atakowali. Blisko otworzenia wyniku w siódmej minucie był Paweł Branowski, który uderzeniem głową zamknął dośrodkowanie z rzutu rożnego autorstwa Bartłomieja Kalinkowskiego. Niespełna dwie minuty później w ten sam sposób Bartosz Śpiączka wykończył wrzutkę Michała Maka. Obie próby były jednak niecelne. W międzyczasie piłkę nad poprzeczką gości posłał Patryk Mucha.

Do przerwy żadnemu z zespołów nie udało się otworzyć wyniku. Obie drużyny usiłowały kreować akcje, ale zawsze brakowało solidnego ostatniego podania lub celnego strzału. Bramkarze nie mieli wiele pracy. Łęcznianie oddali dwa strzały, a ich rywale siedem. Żadne z uderzeń nie było jednak skierowane w światło bramki.

Początek drugiej połowy to typowy "mecz walki". Dużo strat, dużo fauli i mało piłkarskich konkretów. Nieco więcej z gry mieli gospodarze, ale dobrze spisywała się formacja obronna Górnika. Takie strzały jak uderzenie z dystansu Łukasza Kosakiewicza z 54. minuty nie mogły stanowić zagrożenia dla bezbramkowego wyniku. Zawodnik Widzewa uderzył zbyt lekko i niecelnie. 90 sekund później Leandro ubiegł Hanouska, który był blisko zamknięcia dobrej wrzutki swojego kolegi z łódzkiego klubu. Po drugiej stronie boiska okazję do otworzenia wyniku miał Adrian Cierpka, ale skiksował. W 64. minucie Kosakiewicz ponownie miał swoją szansę, tym razem w polu karnym, ale naciskany przez Leandro ponownie spudłował.

Widzew miał coraz większą przewagę. Nie potrafił jej jednak przełożyć na okazje bramkowe. Łęcznianie mieli problemy z wyjściem z własnej połowy, ale wciąż nie dochodziło do poważnego niebezpieczeństwa. Pierwszy celny strzał to płaskie uderzenie Patryka Muchy z 67. minuty. Maciej Gostomski jednak nie miał problemów z zażegnaniem zagrożenia.

Na kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry blisko wyjścia do sytuacji sam na sam był Bartosz Śpiączka. Sobie tylko znanym sposobem zatrzymał go Daniel Tanżyna. Obrońca z Łodzi czystym wślizgiem wyciągnął piłkę spod nóg łęczyńskiego napastnika. Niedługo później do niewiele gorszej sytuacji wyszedł świeżo wprowadzony na boisko atakujący gospodarzy. Paweł Tomczyk po błędzie obrony Górnika urwał się obrońcom i oddał strzał. Ten byłby z pewnością zdecydowanie bardziej niebezpieczny gdyby nie presja ze strony Leandro. Brazylijski kapitan Górnika skrócił nieco kąt, a Gostomski skutecznie interweniował.