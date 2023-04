Górnik Zabrze wygrał w Puławach i zabrał Azotom brąz mistrzostw Polski (ZDJĘCIA)

W październiku w lidze (38:32) oraz w styczniu w 1/8 Pucharu Polski (30:26) szczypiorniści Azotów odnieśli zwycięstwa na boisku w Zabrzu. - Do trzech razy sztuka – mówi Piotr Wyszomirski, bramkarz Górnika, który przez pięć sezonów (2007-2012) grał w zespole z Puław. Po 10 latach spędzonych w ligach zagranicznych Wyszomirski wrócił do kraju i w piątek po raz pierwszy przyjechał na mecz z byłym zespołem. - Pierwszy raz grałem w tej hali, więc trochę dziwnie się czułem. Jak nie w Puławach – nawiązuje do starego obiektu MOSiR, w którym w przeszłości grały Azoty.

- Wiedziałem jednak, jaka jest stawka tego meczu i jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem tutaj przypieczętować mój pierwszy medal w Polsce. Azoty wcześniej wygrały z nami dwa razy i teraz powiedzieliśmy sobie, że jak nie będziemy twardo grali w obronie, to nie mamy czego szukać – tłumaczy Wyszomirski.