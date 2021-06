Gościeradowski „Spichlerz” i „Dom pod Kasztanem” czeka poważny remont. Co obejmą prace? Patrycja Wójtowicz

W „Spichlerzu” oraz „Domu pod Kasztanem” w Gościeradowie szykują się zmiany. Oba budynki czeka remont, w efekcie którego zostaną one dostosowane do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. We wtorek, 15 czerwca podpisano umowę na modernizację budynków przy gościeradowskim Domu Pomocy Społecznej.