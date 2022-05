Grad im nie straszny! To było pierwsze takie święto w Lublinie. Za nami Lubelski Festiwal Muzyki Ulicznej. Fotorelacja Małgorzata Genca

Zaczęło się od deszczu i gradu. Choć w sobotę (28 maja) niebo nad Lublinem zwiastowało najgorszy scenariusz, to muzyka wyszła z tego pojedynku obronną… struną. Mimo przeciwności pogodowych na Starym Mieście odbył się pierwszy Lubelski Festiwal Muzyki Ulicznej. - Show must go on – mówi w rozmowie z „Kurierem” Michał Wiśniewski jego organizator.