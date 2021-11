Groby znanych i ważnych ludzi dla historii Lublina. Rozpoznajesz je? Łukasz Kaczanowski

1 listopada to doskonała okazja do zapalenia zniczy oraz modlitwy nad grobami zmarłych osób, które przyczyniły się do tworzenia historii miasta. Byli cenieni za życia, teraz pamiętamy o nich także po śmierci. Zobacz nasze zdjęcia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.