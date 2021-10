Grunt w Gródku Nadbużnym zostanie kupiony od prywatnego właściciela. Jest tam stanowisko archeologiczne

- Ta działka jest w rękach prywatnych, ale myślę, że jeszcze w październiku zostanie przez nas kupiona – mówi Tomasz Zając, wójt gminy Hrubieszów.

- Znajduje się ok. pół kilometra od bardzo ważnego stanowiska archeologicznego, jakim jest grodzisko w Gródku Nadbużnym. Na pewno ta działka ma z nim związek.

Nie są to słowa bez pokrycia. Jakiś czas temu przeprowadzono na tej blisko 4-hektarowej działce tzw. badania powierzchniowe. Ich wyniki były bardzo obiecujące. Za jakiś czas ów teren będą mogli bez żadnych przeszkód przebadać ekipy archeologiczne, także m.in. z wykorzystaniem łopat.

- Nie wiadomo jeszcze z jakim typem stanowiska archeologicznego mamy na tej działce do czynienia. Trudno jeszcze powiedzieć czy jest to osada czy np. cmentarzysko. To, mam nadzieję, za jakiś czas wyjaśnią badacze z UMCS, z którymi współpracujemy – mówi wójt Tomasz Zając. - Właśnie po to, żeby im ułatwić pracę, wykupujemy ten grunt. To ważne. Bo badania na takim terenie będzie można prowadzić w sposób długofalowy, odpowiednio zaplanowany.