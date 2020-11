Grupa Azoty PUŁAWY gra czysto! Co to oznacza? Sprawdź

Gramy czysto! - od kilku tygodni takie hasło pojawia się przy okazji działań podejmowanych i realizowanych przez Grupę Azoty Puławy. Co ono oznacza?

Gramy czysto - to nie tylko hasło, lecz także idea naszej nowej kampanii wizerunkowej, skupiającej się na działaniach z obszaru ochrony środowiska, ale także - w ramach odpowiedzialności społecznej biznesu - wpisujących się w wiele innych obszarów działalności grupy naszych spółek. Gramy czysto, bo troszczymy się o naszych pracowników i ich rodziny, dbamy o otoczenie, w którym funkcjonuje nasza spółka - współpracujemy z samorządami, z klubami sportowymi, instytucjami kultury oraz organizacjami podejmującymi inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności, jesteśmy fair wobec naszych klientów i partnerów biznesowych. Gramy czysto, bo pomagamy, a przykładem mogą być tu działania podjęte przez naszą spółkę w czasie pandemii. Jesteśmy jedną z największych firm w regionie. Jest to z jednej strony wyzwanie, z drugiej zaś odpowiedzialność. I z tej odpowiedzialności wywiązujemy się jak najlepiej.

Puławskie zakłady jako jedne z pierwszych w Polsce wdrożyły i zrealizowały kompleksowy program ochrony środowiska. Dziś każda nowa inwestycja jest dogłębnie analizowana pod kątem jej potencjalnego wpływu na środowisko. Mało tego! Przyjmowane przez nas normy środowiskowe do spełnienia są bardziej restrykcyjne, niż wynikałoby to z przepisów prawa. W Grupie Azoty PUŁAWY bezwzględnym standardem jest bieżąca kontrola eksploatacji urządzeń mogących mieć niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Monitorowane są substancje emitowane do otoczenia, nadzorowany jest stan bezpieczeństwa technicznego poszczególnych instalacji czy obiektów. Dodatkowo w ramach międzynarodowego programu „Odpowiedzialność i Troska” zrealizowanych zostało szereg inicjatyw na rzecz środowiska, bezpieczeństwa procesowego i poprawy warunków pracy, takich jak chociażby zmniejszenie emisji spalin na parkingu tirów, montaż odpylania dla urządzeń pakujących, akcje szczepień przeciw grypie dla pracowników. Naszą podstawową zasadą jest ciągłe doskonalenie we wszystkich obszarach, a to oznacza, że spółka na bieżąco identyfikuje i monitoruje wpływ swojej działalności na otoczenie, ale też stale pracuje nad podniesieniem wiedzy i świadomości ekologicznej swojej załogi.

No właśnie, kampania GRAMY CZYSTO jest w dużej mierze skierowana do pracowników puławskich zakładów. Tak, chcemy, żeby nasi pracownicy, wyposażeni w odpowiednią dawkę wiedzy na temat swojej firmy oraz podejmowanych przez nią działań prośrodowiskowych, stali się jej naturalnymi ambasadorami. To bardzo wartościowe, wiarygodne i skuteczne źródło rzetelnych informacji o Grupie Azoty PUŁAWY. Zależy nam też na wyzwoleniu wśród pracowników inicjatywy, chcemy też zachęcić ich do większej troski o środowisko naturalne. I tak np. we wrześniu zachęcaliśmy do dojeżdżania do pracy rowerami - w ciągu niespełna trzech tygodni rozdanych zostało ponad 1500 kamizelek odblaskowych dla rowerzystów. Ponadto rozszerzony został zakres segregacji śmieci, zachęcamy do oszczędzania prądu, wody i papieru. Panie Prezesie, wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy o funkcjonowaniu Grupy Azoty PUŁAWY w czasach pandemii. Proszę zatem powiedzieć, jakie jest biznesowe uzasadnienie tak dużego zaangażowania spółki w walkę z koronawirusem?

Jesteśmy jedną z największych firm w regionie lubelskim, jednym z filarów gospodarczych województwa, dlatego nie możemy pozostać obojętni na to, co dzieje się wokół. Tak jak wspomniałem, troska o pracowników i ich rodziny, a też o lokalną społeczność to nasze bezwzględne priorytety. W sytuacji pandemii nie mogliśmy zachować się inaczej, jak tylko natychmiast pospieszyć z pomocą. Zakupiliśmy więc nowocześnie wyposażony ambulans dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Puławach, pozostającego przez cały czas na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. Wsparliśmy też zakup specjalistycznych urządzeń diagnostycznych i akcesoriów dla puławskiego Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach, sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla lubelskiego sanepidu, profesjonalnych środków ochrony indywidualnej dla SPSK nr 4 w Lublinie i Centrum Zdrowia w Mikołowie (woj. śląskie). W trudnym czasie pomogliśmy i pomagamy Puławskiemu Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, zakupiliśmy też wyposażenie dla zespołów ratownictwa medycznego SP ZOZ w Kazimierzu Dolnym, Nałęczowie i Baranowie. Jak do tej pory na walkę z pandemią przeznaczyliśmy blisko 1 mln zł. Przed nami kolejne decyzje dotyczące wsparcia finansowego, ponieważ nie możemy i nie chcemy pozostać obojętni na to, co dzieje się w czasie jesiennej fali zachorowań.

Społeczna odpowiedzialność Grupy Azoty PUŁAWY w czasie pandemii to nie tylko wsparcie finansowe? To także, a raczej przede wszystkim ogromna troska o naszych pracowników - o ich zdrowie i bezpieczeństwo. W naszej spółce wprowadziliśmy więc szereg uregulowań mających na celu minimalizację ryzyka zakażenia, takich jak m.in. stały dostęp do środków odkażających, preferencje dla rodziców wychowujących małe dzieci, praca zdalna. Pracownicy mogą też bezpłatnie zaszczepić się na grypę. Warto też wspomnieć o zbiórkach krwi regularnie organizowanych przez nasz zakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi DAR ŻYCIA, także w czasie pandemii. Ostatnia z nich okazała się rekordowa pod wieloma względami: zgłosiło się aż 88 potencjalnych krwiodawców, a zebrano 34,2 litra krwi!

