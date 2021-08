Grzybiarze zachwyceni! W woj. lubelskim mają udane zbiory. Zobacz

W roku 2020 na terenie województwa lubelskiego stwierdzono 2 zatrucia grzybami, które spowodowane były spożyciem muchomora zielonawego (sromotnikowego). Natomiast w roku 2019 stwierdzono 7 zatruć grzybami. Dwa zatrucia wystąpiły po spożyciu muchomora zielonawego, pięć po spożyciu czerwonej odmiany muchomora.

W ostatnim czasie też nie stwierdzono zgonów po spożyciu grzybów.

Co zatem robić, aby zbiory były bezpieczne? - Należy zbierać i spożywać tylko te grzyby, które dobrze znamy i co do których mamy absolutną pewność, że są gatunkami jadalnymi - tłumaczy nam Katarzyna Wnuk, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. - Grzyby zbieramy w lesie. Nie należy zbierać ich wokół terenów przemysłowych (łatwo wchłaniają zanieczyszczenia), jak również na terenach miejskich - dodaje.

Podczas zbierania trzeba zwracać uwagę na bardzo młode okazy, które nie mają wykształconych owocników (łatwo o pomyłkę) ani starych czy przejrzałych. Nie wolno też próbować grzybów podczas zbierania: - Niektórzy uważają, że jeśli grzyb ma łagodny smak to nie jest trujący. Nic bardziej mylnego, bo muchomor sromotnikowy ma właśnie łagodny smak - mówi Wnuk.