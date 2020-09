Grzyby w woj. lubelskim. Poprosiliśmy Czytelników, by pochwalili się zbiorami. Zobaczcie zdjęcia z grzybobrania 2020!

Apel lubelskiej policji do grzybiarzy

W związku z rozpoczynającym się sezonem, lubelska policja wystosowała do grzybiarzy specjalny apel. Ma on związek m.in. z częstymi przypadkami zaginięć w lesie.

- Aby uniknąć takich sytuacji pamiętajmy o kilku ważnych zasadach: wybierajmy się do znanych nam kompleksów leśnych, tak aby uniknąć zagubienia, wyruszajmy z charakterystycznych dla nas miejsc, np. parking, dom, starajmy się przebywać w towarzystwie innych osób, by móc prosić o pomoc. Jeżeli wyruszamy z małym dzieckiem, nie spuszczajmy go z oczu - przypominają policjanci.

Funkcjonariusze apelują też, by do lasu zabierać ze sobą na wszelki wypadek kurtkę przeciwdeszczową, naładowany telefon i latarkę.

- Pamiętajmy, aby zawsze powiadomić o naszym wyjściu kogoś bliskiego - dodają.