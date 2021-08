Gutek i Ziutek zakończyli sezon. Ilu pasażerów zdecydowało się na podróż „historyczną” trasą po Lublinie?

Ziutek to trolejbus, rekonstrukcja radzieckiego ZIU-9B (w latach 70-tyxch XX w. kursowały po wielu miastach w Europie), Gutek to autobus Jelcz 272 MEX, czyli „ogórek”. Był to 10. sezon historycznych linii w Lublinie.

Rok temu linie nie zostały uruchomione. Było to związane z ograniczeniami towarzyszącymi pandemii koronawirusa. - W tym roku daliśmy miłośnikom podróży zabytkowymi pojazdami szansę na częściowy powrót do normalności – przekonuje Fisz.