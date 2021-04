Gwiazdy pływania rywalizują na basenie Aqua Lublin w krajowym czempionacie. Zobacz zdjęcia

Mistrzostwa w Lublinie to najważniejsza krajowa impreza w tym sezonie i jednocześnie jedna z ostatnich szans na wypełnienie minimów kwalifikacyjnych na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. – Czempionat w Lublinie to ostatnia impreza w Polsce, na której można wypełnić minima na Igrzyska Olimpijskie. Większość zawodników szykowało formę właśnie na te mistrzostwa – mówił przed zawodami Mariusz Siembida, menadżer sekcji pływackiej AZS UMCS. – Może powtórzymy rok 2015, w którym padło 17 rekordów Polski seniorów. Tutaj rywalizacja na pewno będzie zacięta. Liczymy na to, że przynajmniej około piętnastu, dwudziestu zawodników będzie w stanie spełnić te kwalifikacje i oczywiście liczymy na naszych lubelskich pływaków, którzy mam nadzieję też mają duże szanse załapać się na Tokio – dodał dwukrotny olimpijczyk oraz medalista mistrzostw Europy i świata.

Pierwsze minimum do Tokio padło już w środowej sesji przedpołudniowej, a jego autorem był Paweł Juraszek. Pływak MKS 9 Dzierżoniów, na dystansie 50 m stylem dowolnym, uzyskał bowiem czas 21,72. – Zaskoczenia wielkiego nie ma. Na to się szykowaliśmy! Oczywiście nie szykowaliśmy 100% formy na mistrzostwa Polski, bo są też mistrzostwa Europy na miesiąc. W eliminacjach poza tym nie ma najszybszego pływania – podkreśla Paweł Juraszek, zawodnik MKS 9 Dzierżoniów. – Zatem oczekuję, że po południu będzie szybciej! Najważniejsze, że kwalifikacja olimpijska jest wypełniona. Co będzie dalej, to zobaczymy. Dla mnie, może powiem nieskromnie, ta kwalifikacja była rzeczą, którą po prostu musiałem zrobić. Ostatnio się nie udawało, ale dziś już było inaczej. Do Lublina przyjechałem tylko na dzisiejsze starty. Jutro już wyjeżdżam – dodaje.