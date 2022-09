Hanka Brulińska z nagrodą kulturalną od marszałka

- To nagroda dla tych, którzy spełniają nie tylko swoje wizje i marzenia, ale pracują też dla nas, widzów, ponieważ dla każdego artysty największą nagrodą jest uznanie publiczności – tak o nagrodach kulturalnych województwa lubelskiego mówi marszałek, Jarosław Stawiarski.

Artyści są wyróżniani w różnych dziedzinach twórczości artystycznej. W gronie nagrodzonych są m.in. muzycy, literaci, plastycy, tancerze, fotograficy oraz animatorzy kultury. Laureatem nagrody jest nastoletni akordeonista i kompozytor Miłosz Bachonko, który dzięki niej mógł wystąpić na scenie słynnej Carnegie Hall w Nowym Jorku. – To było niesamowite przeżycie, które będę pamiętał do końca życia, a jednocześnie duża motywacja do dalszej pracy – podkreśla Miłosz Bachonko.

W tym roku w ten sposób uhonorowanych zostało już 43 twórców. Kwota, którą otrzymują artyści nie jest stała, ale średnio wynosi kilka tysięcy złotych.