Hans Nielsen, legenda Motoru, znowu wsiadł na motocykl. Zobacz wideo

Hans Nielsen, to multimedalista mistrzostw świata i jeden z najlepszych żużlowców w historii tej dyscypliny. To również legendarna postać w Lublinie, bo w latach 1990-1993 Duńczyk jeździł w barwach Motoru i do dziś jest niezwykle popularny i lubiany przez lubelskich kibiców.

W 1999 roku Hans Nielsen zakończył bogatą w sukcesy karierę i w dużej mierze poświęcił się drugiej swojej pasji, golfowi. Cały czas jednak pojawiał się na stadionach żużlowych przy okazji dużych imprez, a od pięciu lat pełni rolę menedżera reprezentacji Danii.

Po zakończeniu kariery wiele razy odwiedzał także Lublin, na specjalnie zaproszenie władz klubu, a także przyjeżdżając z Duńczykami na zawody przy Al. Zygmuntowskich. Jego przyjazd zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony kibiców, a on sam powtarzał, że chętnie odwiedza nasze miasto.

Po 22 latach Hans Nielsen znowu wsiadł na motor i pokonał kilka okrążeń toru w Brovst. Mimo 62 lat Duńczyk wciąż nieźle radzi sobie na motocyklu i jego fani na pewno szybko rozpoznają go po samej sylwetce.

- To fajna zabawa jeździć na motorze po 22 latach – napisał w mediach społecznościowych. - Mój dawny klub, Brovst Speedway, otrzymał nowy motocykl żużlowy o pojemności 190 cm3. Motocykl był przetestowany przez naszych zawodników, ale nie mogłem się oprzeć, aby samemu nie spróbować. Motocykl będzie do dyspozycji dla najmłodszych w rywalizacji w klasie 85 cm3 – dodał Nielsen.