Henryk Wieliczko ps. Lufa odnaleziony. Instytut Pamięci Narodowej: Wracamy po swoich

- Udało się zidentyfikować szczątki Henryka Wieliczko, ps. Lufa. To jeden z najbardziej brawurowych żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej - ogłosił w Lublinie Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. – To wspomnienie śmierci i przerażającego totalitaryzmu sowieckiego, który zdominował Polskę po 1945 roku, ale mimo to, jest to moment bardzo radosny, bo jest to dowód na to, że IPN powraca po wszystkich bohaterów i żołnierzy podziemia antykomunistycznego – dodał Nawrocki.