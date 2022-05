Historyczne potyczki Pana Prusa. Felieton Instytutu Pamięci Narodowej

W tym roku, 19 maja przypada 110. rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, Aleksandra Głowackiego (1847-1912), znanego pod pseudonimem Bolesław Prus. Pisarz przez dużą część życia związany był z Lubelszczyzną. Wybitny, XX-wieczny, związany z KUL badacz jego twórczości, Stanisław Fita pisał, że stała się treścią, do której „czytelnik był przyzwyczajony i przywiązany, która była jakby jego chlebem powszednim”. Bolesław Prus pisał w epoce, w której powieść drukowana w odcinkach w czasopismach była jednym z głównych sposobów kształtowania zbiorowej wyobraźni. Panowało wówczas przekonanie, że „powieść jest to zwierciadło, które obnosi się po gościńcu” (Stendhal), twórczość zaś powinna być realistyczna i użyteczna społecznie. Mówić o życiu, wynikać z jego obserwacji, a jej efektem powinny być pozytywne zmiany w życiu zbiorowości. Zasadzie tej Bolesław Prus był wierny, ale jego twórczość inspirowana była nie tylko otaczająca go rzeczywistość, sięgał także do historii.