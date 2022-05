Historyczny sezon zakończyli wysokim zwycięstwem

Przez pierwsze 20 minut nic nie zapowiadało tak okazałego zwycięstwa. Do tego czasu to goście mieli minimalną zaliczkę lub wynik był stykowy (3:3, 4:8, 7:10, 10:10). W ostatnim fragmencie pierwszej połowy sprawy w swoje ręce wzięli Antoni Maciąg i Jakub Rycerz, w dużej mierze dzięki którym to AZS prowadził 18:13.

Po zmianie stron przewaga dalej rosła. Lublinianie w efektownym stylu przypieczętowali awans, pokonując Olimpię 42:28. W 20 meczach sezonu akademicy odnieśli 19 wygranych.

Przed drużyną nowe wyzwanie, czyli 1.liga. W jakim składzie zagrają w niej lublinianie? – Większość zawodników z obecnego składu na pewno nami zostanie. Na ten moment jakieś 90%. Jest duże prawdopodobieństwo, że jeden zawodnik od nas odejdzie, jednak to jeszcze nie jest przesądzone. Oczywiście będziemy musieli się też w pewnym stopniu wzmocnić, bo 1. liga to nieco inny poziom – wyjaśnia trener AZS UMCS Lublin Łukasz Achruk. – Jeśli ten zespół jeszcze kilka lat ze sobą pogra, będzie naprawdę mocny. Cały czas powtarzam to chłopakom. Z resztą wiele drużyn było właśnie tak budowanych, że zaczynało w młodym składzie od drugiej czy pierwszej ligi, a teraz gra Lidze Centralnej. Na każdym poziomie trzeba trochę pobyć, aby okrzepnąć i nabrać doświadczenia – dodaje.