Historyczny wieczór w Lublinie. Pierwsza wygrana w PlusLidze siatkarzy LUK Lublin (ZDJĘCIA)

Porażki z mistrzem Polski i z mistrzem Europy, a nawet przegrana na trudnym terenie w Słupsku były do wybaczenia. Ale w spotkaniu z GKS Katowice lublinianie chcieli wykorzystać atut własnej hali i zdobyć pierwsze punkty. Ich pewności siebie nie zachwiała nawet nieobecność pierwszego rozgrywającego, Grzegorza Pająka. Co więcej, zespołem kierował zaledwie 19-letni Igor Gniecki, który do ekipy LUK dołączył niespełna dwa tygodnie wcześniej.

Dobrą wiadomością była natomiast pierwsza od około dwóch lat obecność Tomasza Wójtowicza w roli eksperta Polsatu Sport. Pochodzący z Lublina legendarny siatkarz zmaga się z nowotworem, ale w piątek wrócił do komentowania PlusLigi i zasiadł w hali, która podjętą dzień wcześniej decyzją lubelskich radnych będzie nosiła jego imię.