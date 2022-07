Hit był hitem nie tylko z nazwy. Passa Motoru przerwana [ZDJĘCIA]

Żużlowcy poziomem dopasowali się do tego, jaki na trybunach stadionu przy ulicy Olsztyńskiej zaprezentowali sympatycy obydwu drużyn. Na obiekcie Włókniarza odnotowano sezonowy rekord frekwencji. Spotkanie obejrzało ponad 14000 kibiców, w tym 1500 z Lublina.

Już pierwszy bieg, jeszcze przed jego rozpoczęciem, podniósł nieco ciśnienie. Jarosław Hampel zmieniał motocykl i na starcie zjawił się zaledwie dwie sekundy przed upływem limitu dwóch minut.

To chyba nie wpłynęło dobrze na doświadczonego żużlowca Motoru, który dojechał na 4. miejscu. Od początku do końca prowadził natomiast jego kolega z drużyny, Mikkel Michelsen. Za nim linię mety przekroczyli Leon Madsen i Kacper Woryna, a to oznaczało remis 3:3.

W kolejnym wyścigu konfiguracja się nieco odwróciła, bo wygrał zawodnik gospodarzy, Jakub Miśkowiak. Na drugiej i trzeciej pozycji zmagania zakończyła natomiast para lubelska: Mateusz Cierniak i Wiktor Lampart (6:6).