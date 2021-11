Hit kolejki Energa Basket Ligi Kobiet. Do Lublina przyjedzie wicemistrz kraju

Obie ekipy mają za sobą rozegranych po pięć kolejek ligowych. Pszczółki, jako jedyne w lidze, są nadal niepokonane. Na swoim rozkładzie mają już zwycięstwa z Eneą Politechnika Poznańska, Energą Toruń, PolskąStrefąInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski, GTK Gdynia oraz Ślęzą Wrocław. – Wydaje się, że na chwilę obecną to będzie nasz najtrudniejszy mecz ligowy. Polkowice są jednym z głównych kandydatów do zdobycia mistrzostwa Polski i na papierze to rywale są faworytem. Jednak my gramy u siebie i mamy plan na to spotkanie. Jeśli dobrze go wykonamy, to mam nadzieję, że wygramy – zapowiada trener Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin, Krzysztof Szewczyk.

Liderem tabeli jest wrocławska Ślęza (5-1), którą akademiczki pokonały na inaugurację rozgrywek w hali MOSiR 58-52. Pszczółki w związku z mniejszą liczbą rozegranych spotkań są na 2. miejscu (bilans 5-0), a tuż za lubliniankami z czterema wygranymi i jedną porażką na koncie znajduje się drużyna Polkowic, prowadzona przez trenera Karola Kowalewskiego.