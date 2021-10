Hołd dla hetmana Chodkiewicza i uczestników sławnej batalii pod Chocimiem

- Nie tylko to było ważne – podkreśla Leszek Wiśniewski, reżyser filmu „Chocim 1621”oraz m.in. dziennikarz i scenarzysta. - W Zamościu znajdują się także repliki XVII-wiecznych dział oraz grupa miłośników historii, która w swoich działaniach rekonstrukcyjnych nawiązują do tego ważnego okresu w historii Rzeczpospolitej. To wszystko miało duże znaczenie. Film jest dokumentem fabularyzowanym. Zatem w niektórych scenach potrzebni byli również aktorzy. Znaleźliśmy ich. Np. w rolę hetmana Chodkiewicza wcielił się Andrzej Kudlicki z Zamościa.