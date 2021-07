Hrebenne: Chcieli wjechać do Polski z fałszywymi zaświadczeniami o szczepieniu

3 lipca na przejściu granicznym w Hrebennem stawiło się pięciu obywateli Ukrainy z zamiarem wjazdu do Polski. W trakcie kontroli granicznej funkcjonariusz Straży Granicznej nabrał wobec mężczyzn podejrzeń co do wiarygodności ich zaświadczeń o przyjęciu szczepionki. W wyniku kontroli szczegółowej SG potwierdziło, iż dokumenty, którymi się posługują mężczyźni są podrobione. Cała piątka została zatrzymana przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej.

- Wobec mężczyzn zostało wszczęte postępowanie dotyczące posługiwania się przy kontroli granicznej fałszywymi dokumentami, a po jego zakończeniu dostali oni zawróceni na terytorium Ukrainy przy jednoczesnej odmowie wjazdu do Polski - informuje por. SG Dariusz Sieniecki, rzecznik prasowy Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.