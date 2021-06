Hrebenne: Straż Graniczna zatrzymała 8 członków zorganizowanej grupy przestępczej

Członkowie grupy zajmującej się nielegalnym handlem papierosami pochodzącymi z przemytu zostali zatrzymani w dniach 19 - 27 maja.

- Ustalono, że grupa działała od stycznia 2018 r. do stycznia 2020 r., na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego i podkarpackiego, a także na terytorium Ukrainy. Przestępcza działalność polegała na nabywaniu, przechowywaniu i przewożeniu wyrobów akcyzowych w postaci papierosów nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego - mówi por. SG Dariusz Sienicki rzecznik prasowy Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Jak wyglądał przemyt papierosów z Ukrainy do Polski?

Osoby kierujące przestępczym procederem osobiście organizowały przemyt papierosów z Ukrainy do Polski, gromadząc odpowiednie ilości towaru w celu przygotowania go do dystrybucji w głąb kraju. Następnie, zgodnie z ustalonym podziałem ról w grupie, inni członkowie, zajmowali się przygotowaniem papierosów do dystrybucji, pakując towar do pojazdów wyposażonych w specjalne skrytki.