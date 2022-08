Hrubieszów. „Mała plaża” już powstaje. O tej nad zalewem nadal marzą

- Inwestycja nad Huczwą przy ul. Ciesielczuka zostanie sfinansowana z budżetu miasta – mówi Monika Podolak, sekretarz Hrubieszowa. - W ten sposób chcieliśmy stworzyć przyjazny, atrakcyjny teren do wypoczynku. Już stoi tam altana, jest też miejsce gdzie można m.in. korzystać z grilla.

Prace ziemne w okolicach ulicy Ciesielczuka już trwają. Roboty są prowadzone na prawym brzegu rzeki. Obejmują one odcinek brzegu o długości prawie 59 m. Koszt zaplanowanych robót to dokładnie 70 tys. 110 zł. Zostaną one zakończone pod koniec sierpnia. W ten sposób nad Huczwą powstanie plaża (warstwa piasku będzie miała tam grubość 30 cm). Planowane są także inne, bardziej kosztowne roboty. Jakie?

Od wielu lat mówi się w Hrubieszowie o potrzebie budowy zalewu z prawdziwego zdarzenia. Miałby on powstać w sąsiedztwie zabudowań przy ul. Wodnej w Hrubieszowie. To zaledwie kilka minut spacerkiem od centrum miasta. Nie są to już tylko marzenia. Na początku listopada ub. roku w hrubieszowskim magistracie podpisano porozumienie „na rzecz współpracy” w sprawie budowy zbiornika wodnego na rzece Huczwie w Hrubieszowie. Podpisała je Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa oraz Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, podczas specjalnej konferencji.