Hulajnogi na parkingi. W Lublinie powstanie kolejnych 80 takich miejsc. Zobacz gdzie [LISTA]

– W Lublinie obowiązują nadal dodatkowe ograniczenia we wskazanych w porozumieniu z operatorami lokalizacjach. Ul. Krakowskie Przedmieście (od ul. Lipowej do ul. Królewskiej), plac Litewski, Ogród Saski oraz Stare Miasto są miejscami z obniżoną do 12 km/h prędkością poruszania się hulajnóg. Na tych obszarach aplikacja nie pozwala użytkownikom jechać powyżej ustalonej prędkości – przypomina Góźdź.