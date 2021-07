Hydros z Politechniki Lubelskiej na 3. miejscu w prestiżowych zawodach

– „Hydros” powstał w 2016 r. na zawody we Francji. Wtedy osiągnęliśmy najmniejszą masę pojazdu wśród wszystkich uczestników. W 2018 roku w Londynie uzyskaliśmy 6. wynik ze spalaniem 355km/1m3 wodoru, co daje w przeliczeniu 930 km na jednym litrze benzyny. Rok później nasz bolid zdobył 3. pozycję w kategorii Vehicle Design, w 2020 roku – 1 miejsce w tej kategorii. W tym sezonie dokonaliśmy licznych ulepszeń w pojeździe, dzięki którym udało się nam jeszcze zmniejszyć zapotrzebowanie paliwa do przejechania określonego dystansu – podkreśla Mateusz Gilewski, lider zespołu Hydrogreen Pollub.