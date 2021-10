Icemania w Lublinie będzie wkrótce otwarta. Od soboty można pojeździć na łyżwach

Lodowisko znajduje się w nowoczesnej Hali Lodowej obok kompleksu Aqua Lublin. Obiekt jest dostępny od wtorku do niedzieli. Warto przed planowanym pójściem sprawdzić dostępny na stronie grafik.

Brak łyżew nie będzie problemem. W Icemanii działa wypożyczalnia sprzętu.

- Są w niej zarówno łyżwy do hokeja, jak i do jazdy figurowej, w rozmiarach od 25 do 50. Są również kaski i chodziki do nauki jazdy: pingwiny, samochody, niedźwiedzie, przydatne najmłodszym do nauki jazdy na łyżwach. Na lodowisko można przyjść także z własnym sprzętem - mówi Bednarczyk.