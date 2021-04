Icemania w Lublinie gotowa do rozpoczęcia szczepień. Kiedy pojawią się tu pierwsi pacjenci?

- Jesteśmy gotowi do uruchomienia Punktu Szczepień Powszechnych w hali lodowiska Icemania. Szpital Wojskowy, z którym współpracujemy w organizacji Punktu czeka już tylko na termin dostawy szczepionek i sygnał do zapisywania pacjentów do szczepień od Narodowego Funduszu Zdrowia - podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.