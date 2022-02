Igrzyska w Pekinie: Monika Skinder powalczy w konkurencji sprintu drużynowego

Pomimo konfliktu w kadrze biało-czerwonych i napiętych relacji między Moniką Skinder oraz Izabelą Marcisz, udało się jakoś dojść do porozumienia. Obie biegaczki będą więc reprezentować Polskę podczas środowego sprintu drużynowego.

– Gdy trafią się dwa mocne charaktery, a jedna drugiej czasem zajdzie drogę, ale nie tak, że tylko z jednej strony jest wina, to takie rzeczy się zdarzają – podkreślała na antenie Eurosportu Justyna Kowalczyk-Tekieli, pięciokrotna medalistka olimpijska w biegach narciarskich i trenerka Izabeli Marcisz.

Do całej sprawy odniósł się również Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego. – Z tego, co wiem, to Iza spotkała się z prezesem, przedyskutowali parę wariantów i doszli do tego, że jednak dobrze by było wystartować w tym biegu. Wariant na tę chwilę jest więc taki, że Iza razem z Moniką wystartują w tym sprincie – mówi Jan Winkiel.