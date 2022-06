II Edycja Programu Inwestycji Strategicznych. Czarnek: Takich środków na infrastrukturę edukacyjną nigdy nie było

Jak poinformował minister Czarnek, w drugiej edycji Polskiego Ładu w całym kraju na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną rząd przeznaczył 3,2 mld zł. W województwie lubelskim na ten cel przeznaczone zostanie 337 mln zł.

- Jesteśmy w pierwszej piątce w kraju, jeśli chodzi o wysokość środków. A jeśli spojrzymy na wielkość województw, które są przed nami, to jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o środki finansowe przeznaczone na infrastrukturę edukacyjną – powiedział minister Przemysław Czarnek, który podkreślił, że to zasługa samych samorządowców. - Takich środków na infrastrukturę edukacyjną w skali kraju nigdy nie było. To państwo zdecydowaliście, że chcecie przeznaczyć środki finansowe z Polskiego Ładu nie na kanalizację, nie na drogi, chociaż to też, lecz na szkoły. Inwestujecie państwo zatem w przyszłość polskich uczniów, przyszłość polskiego społeczeństwa.