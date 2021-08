III liga grupa IV wraca do gry. Początek sezonu w najbliższy weekend

I to właśnie główny pretendent do promocji do wyższej klasy rozgrywkowej będzie rywalizował w najbliższy weekend w Świdniku, gdzie zmierzy się z miejscową Avią. Zespół żółto-niebieskich pozyskał latem solidnych zawodników i również zamierza walczyć o jak najwyższe lokaty w tabeli. Zapowiada się więc bardzo ciekawe spotkanie. Jego pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę o godzinie 17.

O tej samej porze wyjazdowe starcia rozpoczną także Podlasie Biała Podlaska oraz Chełmianka Chełm. Pierwsza z wymienionych drużyn zagra na stadionie ligowego beniaminka, Unii Tarnów. W poprzednim sezonie ekipa z Białej Podlaskiej do ostatniej kolejki drżała o utrzymanie, teraz jej ambicje sięgają znacznie wyżej. Z kolei chełmianie zakończyli ubiegłe rozgrywki na drugim miejscu w tabeli, rozbudzając apetyty swoich kibiców. W sobotę biało-zieloni zagrają z KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski, czyli rywalem zawsze groźnym na własnym boisku.