III Marsz Równości w Lublinie. Zapytaliśmy przedstawicieli różnych dziedzin życia publicznego, czy wezmą w nim udział?

Taka decyzja, co było do przewidzenia, podzieliła opinię publiczną. Postanowiliśmy zapytać przedstawicieli różnych dziedzin życia publicznego w Lublinie, co sądzą o sobotnim (23 października) Marszu Równości.

Ks. prof. Alfred wierzbicki – Katedra Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Janusz Opryński - reżyser

„Aktualnie jestem w trasie w ramach „Teatru Polska” i nie może mnie być w Lublinie. Ale oczywiście popieram sobotni Marsz Równości. Dlaczego? Bo jestem za społeczeństwem, które ma szacunek dla każdego. I nieważna jest płeć czy orientacja. Wielu mówi słowo „tolerancja” lub „akceptacja”. To jest złe. Powinniśmy to przyjąć jako normę, że jesteśmy różni. Bo tak jest urządzony ten świat.”

Bożena Lisowska – radna sejmiku województwa lubelskiego

„Czy wezmę udział? Oczywiście, że się wybieram. Byłam na ostatnim Marszu Równości w Lublinie i uważam, że jako radna regionalna ciąży na mnie obowiązek, by używać swoich kompetencji do działania na rzecz większej różnorodności społeczności lokalnej. Komisja Europejska już ostrzegła polskie samorządy regionalne. Zawsze staje po stronie słabszych i wykluczanych. I tak też będzie tym razem.”

Bernard Nowak – pisarz

„Z pobłażliwością na to patrzę. O jaką tutaj równość chodzi? Z natury takowej nie będzie. Przecież to jest polityczny pomysł, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Z definicji nie wybierałem się, nie wybieram i nie będę wybierał na Marsz Równości.”

Mec. Krzysztof Kamiński

Jan Kondrak - muzyk

„Tego dnia akurat gram z Lubelską Federacją Bardów, ale gdyby nie to pojawiłbym się na tym marszu. Trochę z przekory, trochę dlatego, że są kraje, w których nikt nie robi z tego większego halo, bo odbywa się to w sposób rutynowy. Mam wrażenie, że władze miast, również naszego, ale i organizatorzy grają w coś innego. A to mi się nie podoba. Uważam, że marsz jest w słusznej sprawie, bo każdemu człowiekowi należy się szacunek, uwaga i przede wszystkim opieka społeczności lokalnych. Bezpieczeństwo, o które wszyscy tak bardzo zabiegamy należy się również różnorodnym orientacjom. Bo prawdą jest, że nie jesteśmy dojrzałym społeczeństwem, zachowujemy się jakbyśmy byli w ciągłym zagrożeniu, a nasze reakcje są alergiczne na rzeczywiste zagrożenia. Czas to może zmienić?”