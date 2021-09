III Synod Archidiecezji Lubelskiej rusza w ten weekend. Najpierw zaprzysiężenie członków

– Bóg powołuje nas do zbawienia nie pojedynczo, ale we wspólnocie, dlatego założył Kościół i dlatego Kościół musi iść wspólną drogą. Wszyscy ludzie powinni się czuć w Kościele rodziną i powinni iść jedną drogą, a po grecku: sýnodos. Nawiązujemy w ten sposób do pięknej tradycji Kościoła, która się okazuje bardzo współczesna: chce przypomnieć wszystkim ochrzczonym i bierzmowanym udział w kapłaństwie Chrystusa – tłumaczy abp Stanisław Budzik.