Ile za szkołę na Węglinie? Miasto negocjuje warunki wynajmu budynku, gdzie będzie mogło się uczyć 450 dzieci

To konieczność, bo co roku na Węglinie będzie przybywać 250–300 uczniów – przekonuje miasto i szykuje się do otwarcia nowej szkoły w tym rejonie Lublina. Problem w tym, że ratusz nie ma tam własnego budynku. Aby otworzyć szkołę musi wynająć pomieszczenia. W ubiegłym tygodniu podał, że ma chętnego do wynajmu. Teraz zdradza kolejne szczegóły dotyczące oferty.