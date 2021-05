IMGW ostrzega: burzowe chmury nad Lubelszczyzną przez weekend

NOWE EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 21.05.2021? Sprawdź u nas

Tweet Episkopatu z 21.05.2021: ""RT @bpRomanPindel: Życzę Wam, byście chcieli oddać w ręce Ducha Świetego to wszystko w czym On Wam chce pomagać, w czym chce Was wspierać.…. """